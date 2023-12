SAN VALENTINO TORIO. PARTE L’ACCORDO CON RADIO ROMANTICA IN VISTA DEL 14 FEBBRAIO

Il Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, l’Assessore alla Cultura Raffaella Zuottolo e tutta l’Amministrazione Comunale, in partnership con Romantica Radio, #promuovono la cultura e le tradizioni del Paese degli Innamorati, la Festa Patronale in onore di San Valentino Prete e Martire e la kermesse sull’ Amore “Saint Valentine in Love”, con l’ iniziativa “SMS, SE MI AMI…SCRIVIMI”.

A partire da oggi e per tutto il mese di dicembre, cari romantici, inviate i vostri #messaggi d’amore INEDITI al numero 331 240 78 78 indicando anche il vostro nome e la città da cui scrivete.

I messaggi saranno letti nel corso delle trasmissioni in diretta radiofonica.

Ogni giorno, due messaggi selezionati dalla redazione di Romantica Radio, andranno “in sfida” attraverso un sondaggio che sarà pubblicato alle 19.00 sulla pagina fb di Romantica Radio. Per 23 ore (fino alle 18 del giorno successivo) sarete voi, amici di Romantica, a votare con i vostri like e a decretare il vincitore!

Alla fine del mese di dicembre, i messaggi più belli saranno PUBBLICATI in un delizioso #volumetto destinato alla promozione del Paese degli Innamorati, San Valentino Torio.

Ma c’è di più!

Il libro sarà presentato a Casa Sanremo, durante il FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA direttamente dal Sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, e dall’autore.

E potevamo dimenticarci di voi?!

Gli autori dei due messaggi più votati riceveranno un pass per essere presenti a CASA