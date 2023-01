SCAFATI. IL SINDACO SALVATI SI AFFIDA A GAMBINO PER LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

Sarà Alberigo Gambino, Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia, il “badante” politico del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati: all’ex sindaco di Pagani, infatti, i vertici provinciali di Fdi hanno affidato il delicato compito di salvare l’amministrazione di Scafati e consentire al Sindaco Salvati di uscire dalla palude politica ed amministrativa nella quale si trova da tempo. Dopo il “gran rifiuto” di Mario Santocchio, che ha detto no a qualsiasi tipo di collaborazione con Salvati per la composizione di una nuova squadra di Governo, adesso a Scafati arriva Gambino, per tentare di portare a termine la consiliatura, che scadrà in maniera naturale a Luglio del 2024.

Share on: WhatsApp