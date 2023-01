FRANA DI ISCHIA. MARTUSCIELLO CONTRO LEGNINI: “CHIEDE CIFRE FUORI DA OGNI LOGICA”

“Ancora una volta Legnini strumentalizza la sua posizione e cerca di mettere in difficoltà il Governo, chiedendo cifre che sono fuori da ogni logica di bilancio. Le nostre priorità sono ridare la casa a chi l’ha persa e mettere in sicurezza il territorio. Con serietà e con una attenta analisi dei costi.Capiamo la delusione di Legnini per la sua sostituzione di commissario per la ricostruzione nelle Marche ma non giova a nessuno cominciare una battaglia politica contro il Governo di cui si è ancora commissario”. Ha dichiarato l’europarlamentare Fulvio Martusciello coordinatore regionale di Forza Italia.

