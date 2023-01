PICARONE E’ AL LAVORO PER FARE IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone è al lavoro per creare una rete di contatti, su tutto il territorio regionale, per portare il suo nome all’interno dell’assemblea regionale per la carica di Coordinatore Campano del Pd. In questi giorni tanti iscritti del Pd sono stati raggiunti da una telefonata del Presidente della Commissione Bilancio che è anche uno dei firmatari della mozione contro il Commissario Francesco Boccia, che verrà discussa, domani a Roma, nel corso della riunione della Direzione Nazionale. Intanto Picarone continua a contattare uomini e donne in Campania, in attesa di conoscere la data della celebrazione del Congresso Regionale del Pd ma anche di sapere le scelte del Presidente della Regione Campania sulla futura guida del partito in Campania.

