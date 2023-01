BATTIPAGLIA, IL CASO: MUTALIPASSI RINUNCIA ALL’INCARICO, ALFIERI CHIUDE A FRANCESE

Altro che patto tra il Sindaco di Battipaglia Francese ed il neo Presidente della Provincia Franco Alfieri: Roberto Mutalipassi, Sindaco di Agropoli, uomo di strettissima fiducia di Alfieri, dopo essere stato eletto dal Consiglio Comunale di Battipaglia quale Revisore dei Conti dell’ente, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico professionale. Un segnale politico molto chiaro che, tra l’altro, conferma come la scelta di Mutalipassi non sia stata, preventivamente, concordata con lo stesso Alfieri, ma sia stata un tentativo, a questo punto maldestro, del Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese di accendere una linea di credito con il Partito Democratico. Tutto, pero’, è fallito con la maggioranza del Comune di Battipaglia che, a questo punto, deve provare a trovare un accordo per l’elezione del nuovo Revisore dei Conti; il primo cittadino, invece, dovrà tentare una nuova strada per avviare un dialogo politico con il Partito Democratico, con il Presidente della Provincia Alfieri e con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Anche in vista delle Regionali 2025 alle quali la stessa Francese parteciperà come candidata al Consiglio Regionale.

