SCUOLA DEL MEDITERRANEO: STOP ALLA PLASTICA E RISPETTO DELL’AMBIENTE

Puo’ una Scuola, intitolata al Mar Mediterraneo, con un meraviglioso affaccio sullo splendido Golfo di Salerno, non attuare iniziative concrete per il rispetto dell’ambiente, a cominciare dalla eliminazione della plastica ?

Ecco come nasce l’hashtag #SingleUsePlastic , coniato dagli alunni della Scuola del Mediterraneo di Salerno che, a partire dal 2019, dato il via all’L’iniziativa, promossa da Marevivo e Legambiente Campania, per raggiungere un unico obiettivo: l’eliminazione totale dell’utilizzo della plastica a scuola.

La Fondazione Volano, ente gestore della Scuola del Mediterraneo, ha sposato la causa scegliendo di fare un gesto concreto che potesse essere un modello anche per altri istituti: stop ai bicchierini di plastica per il caffè, sostituiti con quelli di carta e 120 borracce in alluminio (donate da

Legambiente) distribuite agli alunni per evitare l’uso di bottigliette di plastica con l’ installazione, a scuola, di due dispenser di acqua. Non basta: plastica bandita anche a tavola perchè a mensa vengono utilizzate solo stoviglie lavabili in ceramica e bicchieri di vetro.

Il progetto, realizzato nella prima parte dello scorso anno scolastico, è stato attuato per sensibilizzare gli alunni alla messa in atto di comportamenti virtuosi per migliorare le condizioni del nostro mare: e gli stessi alunni, insieme alle docenti, hanno anche effettuato, dopo una mareggiata, una pulizia straordinaria del litorale, ricoperto dalla plastica contenuta nelle nostre acque del mare.

In effetti chi abita in una città sul mare non dovrebbe essere indifferente ai dati allarmanti sull’inquinamento da microplastiche.