SIANO. IL SINDACO MARCHESE: “SOLO L’1,05% DELLA POPOLAZIONE E’ AFFETTA DAL COVID”

Il Sindaco di Siano Giorgio Marchese, sollecitato da piu’ parti per fare chiarezza sui numeri del Covid 19 nel Comune, parla di una situazione sotto controllo, ben diversa da quella di altri comuni della zona.

Cari Concittadini

In tanti in questi giorni mi state chiedendo di indicare nel report giornaliero il numero dei tamponi effettuati per definire una percentuale dei casi di Covid.

Il dato ufficiale a cui facciamo riferimento è quello trasmesso dalla Unità di Crisi e purtroppo abbiamo riscontrato che non tutti i tamponi effettuati presso i centri privati (con esito negativo) vengono riportati in questo elenco oppure in altri casi il dato non fa riferimento alla data di invio.

Pertanto allo stato attuale qualsiasi tipo di percentuale sui tamponi effettuati e casi positivi sarebbe non veritiera e non rispecchierebbe la realtà del contagio nel nostro comune. Una ulteriore notizia è che da Lunedì avremo la possibilità di accedere direttamente al portale Sinfonia della Regione Campania e speriamo di poter avere più dati da poter condividere con tutti.

Intanto con i dati a nostra disposizione posso dire che allo stato attuale l’1,05% dei cittadini Sianesi è affetto da Coronavirus e che questa percentuale è tra le più basse dei paesi limitrofi.