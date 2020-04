SIMONE VALIANTE (PD): “PAGARE 12 MILIARDI DI FATTURE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ORA O MAI PIU'”

Questa mattina Il Sole 24 ore riporta la notizia che nel c.d. Decreto Aprile si vorrebbe provare a sbloccare 12 miliardi di liquidità necessari a liberare le vecchie fatture delle aziende che hanno fornito lavori, beni e servizi ai Comuni. Se così fosse, ma dobbiamo prima leggerlo, è un buon passo in avanti, ma perché non approfittare, come denuncia da tempo la CGIA di Mestre, per liberare con lo stesso provvedimento tutte e 53 i miliardi di debiti commerciali che le aziende vantano da organi dello Stato a qualunque livello e non soltanto dai Comuni?

Lo dichiara l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

Quale miglior momento di questo per liberare risorse già pronte e dare un colpo vero alla maledetta burocrazia di questo Paese?