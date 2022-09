SOLOFRA, RICORSO PER LE ELEZIONI. TUTTO RINVIATO AL 3 DICEMBRE DEL 2022

I magistrati del Tar di Salerno hanno deciso di vederci chiaro e di disporre l’acquisizione dei verbali delle elezioni comunali della scorsa primavera nel Comune di Solofra, che hanno visto vincere, per pochi voti, Nicola Moretti sul candidato Antonello D’Urso. Si riaprono le buste dei verbali e si fa verso una verifica della regolarità del voto: per questa ragione l’udienza è stata rinviata al prossimo 3 dicembre per consentire l’acquisizione di quegli atti che sono necessari ai fini di una decisione che potrebbe portare alla ripetizione del voto, anche se solo in alcune sezioni del Comune di Solofra.

