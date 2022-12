SONDAGGIO PIEPOLI. FDI AL 29,5%, CRESCE IL M5S, ALTRO CALO PER IL PARTITO DEMOCRATICO

Il Sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzato dall’Istituto Piepoli proprio in concomitanza con la discussione sulla nuova legge di bilancio, non scalfisce il consenso per Fratelli d’Italia e per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia, secondo le stime di Piepoli, si attesta al 29,5% dei consensi.

C’è una leggera crescita per il Movimento 5 Stelle che, con il suo 17,5% stacca di un punto percentuale il Partito Democratico che scende al 16,5%.

La Lega resta stabile all’8,5% e stacca Azione/Italia Viva in calo di mezzo punto all’8%. Giù anche Forza Italia ora al 6%. Seguono alleanza Verdi/Sinistra Italiana al 4%, +Europa e Italexit (ciascuna al 2,5%). La quota di indecisi e astenuti è stimata al 30%.