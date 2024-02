STOP AL TERZO MANDATO. L’IDEA DI ZAIA CHE POTREBBE PIACERE AD ALTRI: “LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE”

Dal Veneto rimbalza l’idea di modificare la legge elettorale regionale: il Presidente della Regione Luca Zaia, dopo aver preso atto della bocciatura dell’emendamento per il Terzo Mandato, starebbe pensando ad una modifica dello Statuto Regionale, con la reintroduzione del sistema proporzionale puro per le elezioni regionali, eliminando la parte che prevede l’elezione diretta del Presidente. In poche parole si tratterebbe di un viaggio indietro nel tempo, alla prima repubblica, quando erano i consiglieri regionali eletti ad indicare, nel corso della prima seduta, il nome del Presidente della Giunta, votandolo con la maggioranza. Una strada che potrebbe piacere anche ad altri Presidenti alle prese con il problema del vincolo del terzo mandato, ma è un percorso che non esclude una lunga scia di ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale, considerato che la modifica non incide solo sul sistema di elezione dei consiglieri ma sull’intera struttura normativa che ruota, tutta, intorno all’elezione diretta del Presidente della Regione.

Share on: WhatsApp