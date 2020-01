SUPPLETIVE A NAPOLI. FORZA ITALIA SU CLAUDIO LOTITO ? ULTIME ORE PER LA SCELTA

Dopo l’esperienza alle Politiche del 2018, il successivo ricorso per il riconteggio dei voti, secondo quanto riportato dal quotidiano CRONACHE DEL MEZZOGIORNO, Claudio Lotito potrebbe essere il nome di Forza Italia per le suppletive al Senato in programma a Napoli a metà febbraio. Oggi scade il termine per la presentazione delle candidature che vedranno PD e DEMA insieme sul nome del giornalista Sandro Ruotolo, il Movimento 5 Stelle con il candidato Napolitano, un altro candidato per Italia Viva, Piu’ Europa e Azione.

