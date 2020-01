PIERO DE LUCA INCONTRA I GIOVANI DELLA CAMPANIA IN VISTA DELLE REGIONALI

“Ho appena incontrato numerosi giovani, provenienti da tutta la Campania, che hanno deciso di scendere in campo e di far sentire la propria voce in vista delle prossime elezioni regionali.

Un obiettivo comune li muove: proseguire il lavoro fatto in questi ultimi anni dalla Giunta Regionale.”E’ quanto annuncia il deputato del Pd Piero De Luca

Sostegno al Lavoro, Trasporto pubblico, Università, Scuola, Sport, Formazione e Ricerca, Turismo e i Beni culturali. Ecco le parole d’ordine che hanno guidato l’azione dell’attuale governo regionale. Tanti fatti e Zero chiacchiere. Per questo, giovani amministratori, liberi professionisti, sportivi e studenti campani hanno deciso di riunirsi per manifestare il proprio apprezzamento su quanto fatto finora e condividere insieme azioni, proposte, progetti, programmi e sogni per il futuro. Riuniamo e valorizziamo le migliori energie per sostenere e promuovere lo sviluppo della nostra meravigliosa Regione. I giovani per la Campania e la Campania per i Giovani!