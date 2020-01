CAMBIAMO. PRIMA RIUNIONE IN CAMPANIA PER LE REGIONALI: LISTE IN TUTTE LE PROVINCE

E’ in programma, nella giornata di domani, un primo tour dei vertici regionali di CAMBIAMO nelle diverse province della Regione Campania: dopo le nomine dei coordinamenti provinciali, si passa alla fase operativa con la scelta dei nomi delle donne e degli uomini che scenderanno in campo, su tutto il territorio regionale, per le elezioni della fine di maggio 2020.

Molto attese le riunioni di Salerno e di Caserta, dalle quali potrebbero arrivare importanti novità, considerato che sta continuando la campagna di adesioni, da parte di amministratori locali, al movimento creato da Giovanni Toti.