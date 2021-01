TERMOMETRO POLITICO:IL 57% DEGLI ITALIANI VUOLE LE DIMISSIONI DI CONTE

Il 57,2 per cento degli italiani pensa che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe dimettersi perché nel voto sulla fiducia non ha ottenuto la maggioranza assoluta, E il 39,4 per cento preferirebbe un ritorno al voto immediato. Lo rivela l’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 19 e il 21 gennaio. Il 40,7 per cento del campione è invece contrario all’abbandono del premier.

Un dato che contrasta in qualche maniera con la lieve crescita della quota degli italiani che hanno fiducia in Conte, il 39,1 per cento (più 01 per cento) e il calo equivalente, al 66,6 per cento di che quelli che non si fidano del premier.