Sembra poco ma, in questa fase, anche 24 ore in piu’ sono fondamentali per poter trovare un’intesa con altri senatori, forse ancora titubanti o poco convinti: ecco allora l’idea di far slittare il voto sulle mozioni al Ministro della Giustizia Bonafede da mercoledi’ pomeriggio a giovedi’ pomeriggio al Senato.

Una proposta che, nelle prossime ore, sarà valutata all’interno della Commissione dei Capigruppo a Palazzo Madama.