TERREMOTO POLITICO AD AVELLINO. SI DIMETTE IL SINDACO GIANLUCA FESTA DOPO LE INDAGINI PER GLI APPALTI

Il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, coinvolgo, come indagato, in una inchiesta condotta dalla Procura di Avellino, per una serie di appalti concessi dal Comune irpino negli ultimi mesi, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino.

Il difensore del Dott. Gianluca Festa comunica, altresì, di aver condiviso con il suo assistito l’opportunità di rassegnare le dimissioni da Sindaco della Città di Avellino, all’indomani della pubblicazione sulla stampa locale di ulteriori, gravissime ed infondate indiscrezioni sullo stato e gli approdi delle indagini.

Nel contesto dato, si crede, infatti, necessario assumere ogni più opportuna iniziativa volta a consentire il celere compimento delle investigazioni, rimuovendo anche il solo sospetto che la permanenza nella carica possa pregiudicarle, ed auspicando di porle al riparo da condizionamenti e strumentalizzazioni di sorta, politici e mediatici.

Il Dott. Gianluca Festa, reso edotto delle contestazioni a suo carico per come desumibili dagli atti depositati al Tribunale del Riesame, ha conferito espresso mandato al suo difensore di rappresentare al Magistrato del Pubblico Ministero la sua incondizionata disponibilità ad essere ascoltato quanto prima dagli inquirenti, onde esaustivamente chiarire la sua posizione.»