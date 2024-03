ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL DISEGNO DI LEGGE PER L’AZIONARIATO POPOLARE PER LE SOCIETA’ DI CALCIO

L’Aula della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge che mira a promuovere l’azionariato popolare nelle società sportive professioniste di calcio. In precedenza si era svolta in Aula la discussione generale sulla pdl sul conflitto di interessi.

Una norma che, già dal 1990, esiste in Spagna dove , poichè tutti i club iberici erano associazioni senza scopo di lucro e la maggior parte di loro gravava in condizioni economiche disastrose; si rese necessario un intervento del governo che emano’ la “Ley del Deporte 10/1990” che istituisce la cosiddetta “SAD”, Sociedad Autonoma Deportes, di fatto una società che ha come unico oggetto sociale la gestione sportiva del club.