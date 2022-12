TERZO MANDATO IN REGIONE ? PER L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA FICO E’ DA ESCLUDERE

Parole chiare e nette, quelle dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle in Campania: no al terzo mandato come Presidente della Regione di Vincenzo De Luca. Il M5S si mette di traverso sul progetto politico di De Luca di poter prolungare la sua vita amministrativa alla guida della Regione Campania e lo fa, per bocca, di uno dei rappresentanti piu’ importanti del territorio: parole che riaprono la partita per la scelta del candidato, considerato che anche lo stesso De Luca, oramai, considera fondamentale l’alleanza con il M5S alle prossime elezioni regionali. Il quadro, dunque, si complica, alla vigilia della celebrazione del congresso nazionale del Partito Democratico che farà, da preambolo, a quello regionale che potrebbe essere decisivo per i futuri assetti all’interno del centro sinistra. Restano, intanto, le parole di Fico che chiudono ad ogni possibile approvazione, in Consiglio Regionale, della norma sul terzo mandato per la Regione Campania.

