TERZO MANDATO PER I SINDACI. DOMANI ARRIVA (FORSE) L’OK DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella bozza del Dl Elezioni che arriverà domani in Cdm (e che contiene tra l’altro le disposizioni sull’election day di giugno per europee e amministrative) resta l’articolo che introduce il terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra 5mila e 15mila abitanti, mentre viene eliminato ogni limite per quelli sotto i 5mila. Secondo quanto si legge nel testo in circolazione in queste ore – e indicato come suscettibile di altre modifiche – “per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo” dell’articolo del Tuel che fissa un tetto massimo di due mandati, “si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000abitanti”. Pertanto, al contrario di quanto filtrato nei giorni scorsi, in cui si paventava una possibile esclusione della norma dal decreto, quest’ultima dovrebbe invece restare nel testo.

Share on: WhatsApp