BENEVENTO. IL SINDACO CLEMENTE MASTELLA VIETA I CORIANDOLI PER CARNEVALE

I coriandoli in strada a Benevento per il carnevale? “I coriandoli creano problemi dal punto di vista ambientale, si rischia la multa per la semplice ragione che bisogna evitare di utilizzare tutto ciò che contiene al suo interno elementi che confliggono con la pulizia dell’aria, come ad esempio l’elio dei palloncini”. A parlare è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato su Rai Radio1, a ‘Un Giorno da Pecora’, riguardo all’ordinanza che vieta l’utilizzo dei palloncini ad eventi pubblici. Come si pone invece rispetto alla polemiche sul limite di 30 km/h nelle città? “Io le ho fatte da tempo, prima di tutte queste polemiche, su due strade della città”.

Share on: WhatsApp