TOMMASO PELLEGRINO (IV): “UN FINE DI SETTIMANA AL LAVORO PER LE LISTE DI ITALIA VIVA”

“Sarà un fine settimana di lavoro, sul territorio della Provincia di Salerno, per la composizione delle liste di Italia Viva per le elezioni del 25 Settembre”. Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale di Italia Viva, da sempre molto vicino a Matteo Renzi, non si sbottona sui nomi dei possibili candidati e delle possibile candidate, ma conferma che su tutto il territorio della Regione Campania Italia Viva punta ad ottenere un risultato importante. Non a caso tutti i consiglieri regionali ed anche l’assessore regionale Nicola Caputo sono stati già indicati come nomi da mettere in campo per la prossima tornata elettorale. Il “Dammiil5”, lo slogan lanciato da Matteo Renzi, circola già in tutti i comuni della Regione Campania e nei primi giorni della prossima settimana si inizieranno a conoscere i nomi dei candidati per le elezioni politiche. Resta, ancora, uno spiraglio di apertura verso altri movimenti centristi – come quello di Calenda – se dovessero decidere di lasciare la coalizione del Partito Democratico.

