TORNA IL PREMIO ORCHIDEA D’ARGENTO IDEATO ED ORGANIZZATO DA TOMMASO PELLEGRINO

Sabato 20 Maggio, con inizio alle ore 10,00, presso il Cine Teatro “Toto'” di Sassano, avrà luogo la XII edizione del Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”. L’edizione di quest’anno, per volontà dell’ideatore del Premio, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, si aprirà con un ricordo di Massimo Milone, scomparso improvvisamente pochi giorni fa all’età di 67 anni, lasciando un vuoto enorme nel mondo della comunicazione e dell’informazione campana in particolare. Massimo Milone, è stato il vincitore della II edizione del Premio giornalistico “Orchidea d’Argento”, conservando sempre un legame particolare con Sassano e con il Territorio del Vallo di Diano. Quest’anno il Premio sarà assegnato alla bravissima giornalista del TG5, Susanna Galeazzi e a Giovanna Sannino, giornalista e attrice della seguitissima serie “Mare fuori”. I lavori, moderati dal segretario dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano, Pierino Cusati, dopo i saluti introduttivi del Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, del Sindaco di Sassano, Domenico Rubino, del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccurullo, del Presidente dell’Associazione culturale “Orchidea d’Argento”, Mario Trotta, del Presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, Rocco Colombo, del Direttore del PNCVDA, Romano Gregorio, del Direttore della BCC Montepruno e dell’editore Nicola Ammaccapane, Michele Albanese, vedranno la partecipazione di prestigiose figure del giornalismo campano e italiano, come Ottavio Lucarelli, Carlo Verna, Oreste Lo Pomo, Eduardo Scotti, Paolo Russo, Mariano Ragusa e tanti altri.

