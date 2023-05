DA ROMA A ROCCAGLORIOSA: PIERRO FA IL PIENO DI VOTI E PORTA CAVALIERI IN COMUNE

Roma – Roccagloriosa, andata e ritorno: il deputato della Lega Attilio Pierro, nella sua Roccagloriosa, smentisce tutti i pronostici della vigilia e, da candidato al Consiglio Comunale, ottiene 207 preferenze, consentendo la vittoria al candidato sindaco Cavalieri. Una campagna elettorale, quella di Attilio Pierro, fatta all’interno del piccolo borgo del Cilento, dal quale è partita la sua carriere politica che da Vice Sindaco prima, lo ha portato a fare il Consigliere Provinciale, l’assessore Provinciale, il Consigliere Regionale ed, infine, il parlamentare della legislatura in corso. Le radici, pero’, non si possono eliminare, come anche l’amore per il proprio comune: e cosi’ Attilio Pierro, viaggiando tra Roma e Roccagloriosa, ha tagliato un altro prestigioso traguardo.

