UDC E MOVIMENTO PRO BATTIPAGLIA ANNUNCIANO IL SOSTEGNO AD ANTONIO VISCONTI

Udc e Movimento Pro Battipaglia insieme per sostenere Antonio Visconti.

L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri quando il coordinatore dell’Udc, Luca Muto , e il presidente del Movimento Pro Battipaglia, Massimiliano D’Ambrosi hanno confermato di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative. «Una lista di 24 facce pulite, tantissimi alla prima esperienza politica» esordiscono così Luca Muto, Massimiliano D’Ambrosio, Dorotea Francese (portavoce Udc), Annamaria Giulia Vernacchia (portavoce Movimento Pro Battipaglia) e Carmine Pagano (segretario Movimento Pro Battipaglia). Fuori anche i primi nomi che, ufficialmente, saranno candidati in lista: Massimo Visconti , Renato Rocco e Vittorio Noschese.

« Abbiamo messo in campo tanti progetti, tutte cose fattibili e realizzabili. Li abbiamo articolati in ogni dettaglio, dall’idea alla progettazione e dalla forma alla programmazione, all’interno della quale viene indicato il team che dovrebbe intervenire in ciascuna fase del progetto, la stima di durata per ogni attività e un budget per portarle a termine. Inoltre, abbiamo anche pianificato le strategie di risposta da attuare in caso di imprevisti. Dunque, a noi preme la concretezza non il solito libro dei sogni che serve solo ad ingannare i cittadini» scrive D’Ambrosio. Che poi ribadisce la civicità: « Detto questo, noi siamo e resteremo sempre civici, senza snaturare nulla di tutto ciò che abbiamo costruito in questi faticosi anni. Negli ultimi mesi ci siamo confrontati con tante forze sane, abbiamo molto discusso e dialogato sui punti programmatici fino

ad arrivare ad una conclusione, una sintesi che ci accomuna pienamente e ci trova tutti d’accordo. In virtù di queste considerazioni ci siamo resi conto che gli amici dell’UDC si rispecchiano pienamente nei nostri stessi valori e nel

modo di intendere e fare politica».