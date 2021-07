IL FRONTE DEI SINDACI ALI: VALIANTE, VOLPE, SERVALLI E D’ONOFRIO INSIEME A BOLOGNA

Una semplice partecipazione ad una assemblea nazionale di una delle due principali associazioni dei Comuni d’Italia o qualcosa di piu’ ? Troppo facile non immaginare che, in questi giorni, i sindaci di Bellizzi (Mimmo Volpe), Baronissi (Gianfranco Valiante), Cava de’ Tirreni (Vincenzo Servalli) e Montecorvino Rovella (Martino D’Onofrio), non abbiamo discusso anche di altro. E non è un caso che, nel gruppo dei Sindaci Ali, ci siano due nomi in corsa per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno: Servalli e Valiante. Ed allora a Bologna potrebbe essere nato un Patto, una sacra alleanza per proporre e non semplicemente subire le scelte del Partito Democratico della Provincia di Salerno, già alle prese con la decisione sul nome del successore di Michele Strianese. Ed allora ecco che prende corpo anche un’altra ipotesi: che Martino D’Onofrio possa essere il candidato al consiglio provinciale di una intera area politica, talmente forte dopo le urne che nessuno gli potrà negare il ruolo di Vice Presidente.

