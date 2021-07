NOTO SONDAGGI. IL PARTITO DI CONTE VALE IL 15% MA CROLLANO M5S (7%) E PD (15%)

Secondo una proiezione pubblicata, oggi, da Il Fatto Quotidiano, realizzata dalla società Noto Sondaggi, il partito di Giuseppe Conte, in chiave elettorale per le prossime elezioni politiche, vale il 15% dei consensi. Una prima stima di grande impatto ma che, per l’elettorato che attrae, andrebbe a drenare consensi soprattutto dal Movimento 5 Stelle (finti al 7%) ed al Partito Democratico (stimato al 15%). Il partito di Conte, in questo modo, diventerebbe il socio di maggioranza quasi assoluta dello schieramento di centro sinistra che andrebbe a recuperare qualche punto percentuale sul totale, finendo al 37%, comunque alle spalle della coalizione di centro destra. A garantire numeri importanti, ovviamente, c’è anche l’effetto novità che in politica gioca sempre un ruolo fondamentale, salvo poi stabilizzarsi nel corso del tempo.

