VALENTINO DI BRIZZI (LEGA): “E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA’ PER INVERTIRE LA TENDENZA”

“Abbiamo assistito per decenni allo smantellamento di tutto quello che con fatica e sacrificio era stato costruito. Servizi, Sanità, Infrastrutture, Turismo, Economia… erano l’eredità che ci era stata lasciata e che chi ci ha amministrato fino ad oggi non ha saputo conservare. Ho scelto di candidarmi alle prese prossime elezioni regionali perché voglio prendermi, insieme a voi, la responsabilità di provare ad invertire la tendenza. Per questo Vi chiedo FIDUCIA. È il tempo del coraggio!”

Lo scrive Valentino Di Brizzi, candidato al Consiglio Regionale con la Lega.