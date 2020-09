MARIA TERESA CAMMARANO (CENTRO DEMOCRATICO) ED IL TOUR NEL TERRITORIO

Ha deciso di dedicare gli ultimi giorni di questa campagna elettorale per le Regionali 2020 al suo territorio: il Comune di Albanella. E cosi’ Maria Teresa Cammarano, assessore comunale in carica con delega alle politiche sociali, oggi candidata al Consiglio Regionale con Centro Democratico, sta tenendo, ogni sera, a partire da domenica, incontri e comizi, nel pieno rispetto delle norme anti covid, nelle diverse frazioni del Comune di Albanella, proprio per continuare ad avere un rapporto diretto e continuo con i suoi cittadini. E, questa sera, sarà la volta della frazione Matinella nella Piazza San Giuseppe del Borgo San Cesareo.

