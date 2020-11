VALERIA CIARAMBINO (M5S) A DE LUCA: “CHI CHIUDE LE SCUOLE, AIUTI LE FAMIGLIE”

Finisce la tregua tra il Movimento 5 Stelle ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ? Dopo un tentativo di collaborazione politica ed istituzionale, la candidata presidente Valeria Ciarambino attacca De Luca sulla chiusura delle scuole e sulla mancanza di un sostegno economico per le famiglie.

“Al netto delle valutazioni di merito sulle motivazioni e sull’opportunità di una tale scelta, se un presidente di Regione si assume la responsabilità di adottare una misura grave come la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, senza distinzioni su tutto il territorio regionale da oltre 3 settimane, andando contro le indicazioni del governo nazionale che non prevede una misura così drastica e assoluta neppure nelle regioni zona rossa, mi aspetto che quel presidente si assuma al contempo la responsabilità di supportare le famiglie su cui ricadono le conseguenze della sua decisione. E dunque di prevedere bonus babysitter o contributi alle famiglie in cui un genitore potrebbe aver dovuto persino rinunciare al suo lavoro per assistere i propri bambini rimasti a casa. Altrimenti, se vai contro le decisioni del governo e poi attacchi il governo perché non ti dà quello che pretendi su una decisione non condivisa, stai giocando a scaricabarile sulla pelle dei cittadini. E questo non si fa.”