VIRGINIA VILLANI (M5S): “ASSURDO CHIUDERE PRONTO SOCCORSO NOCERA PER MANCANZA PERSONALE”

“Il Movimento 5 Stelle esprime profonda preoccupazione per la situazione critica del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, che rischia la chiusura a causa della grave carenza di personale medico ed ausiliario. La mancanza di personale, tra medici e ausiliari, è emersa chiaramente nelle richieste urgenti dei dirigenti del nosocomio dell’Agro, che hanno lanciato un appello a tutti i responsabili di reparto affinché segnalino eventuali disponibilità per garantire la copertura dei turni nel Pronto Soccorso. La situazione, aggravata da pensionamenti, ferie o dimissioni volontarie, pone a serio rischio la continuità del servizio essenziale di assistenza sanitaria di emergenza. In caso di difficoltà del Pronto Soccorso di Nocera Inferiore o di Sarno, la popolazione dell’Agro si troverebbe priva di un presidio fondamentale per l’assistenza medica di emergenza. Con la chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scafati, i cittadini sarebbero costretti a raggiungere l’Ospedale di Salerno o strutture della Provincia di Napoli, generando gravi disagi e rischi per la salute pubblica”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Chiediamo al Governatore De Luca di adottare misure immediate per affrontare questa emergenza, urgono assunzioni di nuovo personale, abbiamo bisogno delle stabilizzazioni per valorizzare le competenze trasversali dei lavoratori già in servizio” -conclude Villani-.