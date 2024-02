VIRGINIA VILLANI (M5S): “IL MOVIMENTO 5 STELLE AL LAVORO PER COMUNALI ED EUROPEE”

“Proseguono gli incontri e momenti di confronto che il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno organizza con i suoi gruppi territoriali. Il simbolo del Movimento non sarà presente in tutti i Comuni, ma solo laddove esiste un gruppo fortemente radicato con un serio e credibile progetto a supporto. Il simbolo va tutelato e non può essere concesso a cuor leggero anche a chi, magari, spera di raccattare qualche consenso confidando esclusivamente sul voto d’opinione”. Sul fronte delle Elezioni Europee, Villani ha espresso fiducia: “Siamo più fiduciosi. I sondaggi nazionali testimoniano sempre un grande consenso popolare nei nostri confronti. Per fortuna sono tantissimi i cittadini che ci vedono come ultimo baluardo alla malapolitica che a livello nazionale ha azzerato il welfare e che con l’autonomia differenziata che rischia di affossare definitivamente il Meridione, oggi ha raggiunto l’apice, senza dimenticare altre vergogne dell’agenda Meloni come la legge bavaglio. Attraverso la creazione di questi gruppi territoriali, miriamo a consolidare una rete ancora più estesa e radicata sul territorio, capace di raccogliere e soddisfare le esigenze delle comunità. Sono fiduciosa che il loro impegno contribuirà in modo significativo al dialogo costruttivo e al progresso della nostra comunità, rispecchiando i valori e gli obiettivi del Movimento 5 Stelle”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

