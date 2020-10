VITO CRIMI (MOVIMENTO 5 STELLE): “IL COVID NON FERMA GLI STATI GENERALI”

Intanto il M5S sta vivendo un momento di forti tensioni interne, la fase congressuale entra nel vivo. “Lavoriamo senza sosta agli stati generali per realizzare questo appuntamento al meglio ma ovviamente seguo anche costantemente le vicende di governo e parlamentari.

Ma – sottolinea Crimi – la pandemia resta la priorità rispetto a tutto”. Considerata la situazione attuale, gli stati generali sono a rischio? “No, stiamo studiando tutto nei dettagli per garantire la sicurezza: sono partiti e giungeranno a termine”, assicura il capo politico reggente. “In queste ore ho ricevuto tanti attestati e ringraziamenti non solo per aver avviato gli stati generali, ma soprattutto per il metodo di partecipazione e coinvolgimento. Il metodo per me è la cosa fondamentale, il presupposto per realizzare i risultati”.