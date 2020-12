A CALVANICO (SALERNO) I VOLONTARI DELL’AIL PER LA RACCOLTA FONDI

Le leucemie non vanno in lockdown. Ancora una volta Calvanico si colora di rosso per la campagna di sensibilizzazione a favore dell’AIL – Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus. Perché sostenere la ricerca scientifica significa donare una speranza.

Anche quest’anno 33mila persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore nel sangue. Il virus non ferma leucemie, linfomi e mielomi. Oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di assistenza, di cure, di sostegno psicologico: servizi che l’AIL garantisce ogni giorno, anche nell’emergenza Covid-19.

C’è una stella che fiorisce anche nei momenti più difficili, per colorare la speranza dei pazienti ed è la Stella di Natale AIL.

«Questo virus improvviso, ha cambiato, sconvolto la nostra vita. Sembra che il tempo si sia fermato e tutto ciò che siamo in grado di fare è distinguere un primo e un dopo il virus SARS Covid-19. Questo è ciò che accade anche ad ogni malato di Leucemia, mieloma, linfoma, dopo la diagnosi della sua malattia – sottolinea Amalia Marciano, referente Volontari AIL Calvanico, sez. Ail Salerno – Tutto ciò che resta da fare è reinventare le proprie giornate, vivere ogni giorno con forza e coraggio. Oggi più che mai tutti sperimentiamo la lotta contro un nemico invisibile di cui conosciamo solo il nome, imparando pian piano a conoscerlo, riconoscerne gli effetti, combatterlo e purtroppo anche arrendersi alla sua forza. In questo momento così difficile, il nostro gesto dì solidarietà vale ancora di più perché, come dice Madre Teresa di Calcutta, “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno”».

#MaiPiùSogniSpezzati è l’hashtag che sintetizza l’attività dei volontari AIL di Calvanico, ripreso lo scorso anno anche nel nome del cartellone di eventi natalizio per sensibilizzare alla ricerca scientifica.

“Insieme aiuteremo la ricerca per costruire il futuro dei pazienti ematologici – sottolineano i volontari AIL di Calvanico Sez. Ail Salerno – Quest’anno la pandemia ci costringe a non essere nelle piazze italiane per raccogliere fondi (in una rete di solidarietà che registra oltre 20mila volontari), ma consegneremo in totale sicurezza direttamente a casa, le stelle e tutti gli altri gadget, dai sogni al cioccolato ai bigliettini di auguri personalizzati, nel nostro caso nel territorio limitrofo al comune di Calvanico. NON SCENDIAMO IN PIAZZA, ma AIUTIAMO LA RICERCA”.