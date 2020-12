SEVERINO NAPPI (LEGA): “MODULI OSPEDALE DEL MARE FANNO ACQUA DA TUTTE LE PARTI”

“Oltre 12 milioni di euro spesi per realizzare i Covid center ma sono senza bagni e in alcuni ci piove già dentro, come nel caso dell’Ospedale del Mare a Napoli.

Aperti al pubblico e fintamente inaugurati più volte in piena campagna elettorale da De Luca, sono già in buona parte inutilizzabili. Quelli di Caserta e Salerno addirittura non sono mai entrati in funzione perché tuttora mai collaudati. Una situazione davvero intollerabile. Costruiti con soldi pubblici, quelli dei cittadini che pagano le tasse, i prefabbricati sono diventati il simbolo della politica deluchiana, che fa acqua da tutte le parti”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.