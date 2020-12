NAPOLI, COMUNALI 2021. FRATELLI D’ITALIA PUNTA SUL NOME DI SERGIO RASTRELLI

“Lasciamo lavorare i leader nazionali con tranquillità senza fughe e stroncature di altre personalità dei partiti del centrodestra. Queste rappresentano sempre un errore per chi le opera, bisogna ricercare unità e soprattutto sintesi sulla persona che possa essere non solo il miglior candidato ma anche il miglior sindaco per Napoli. Per Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli è il nome che incarna non solo una storia politica ma anche le qualità di un grande professionista da sempre impegnato nel sociale. La sua visione che coniuga Tradizione e Futuro è una garanzia per la Napoli che vuole cambiare. Rastrelli è nome all’altezza che ha credibilità politica per unire il centrodestra partendo dalle sue liste ed anche per aprirlo al contributo di formazioni civiche espressione del dialogo con la società civile”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.