A CAMPAGNA PRESENTAZIONE UFFICIALE PER L’ASSOCIAZIONE ITALIA VERDE, AMBIENTE E FUTURO

Ieri sera, presso l’Hotel Capital di Campagna, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “Italia Verde, Ambiente e Futuro”, sodalizio presieduto da Rolando Giorgio, che ha puntato molto su questa iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio, che passa attraverso le fondamentali tematiche del rispetto ambientale con il coinvolgimento dei giovani.

Tanti i partecipanti e gli ospiti che hanno presenziato alla cerimonia inaugurale di questo sodalizio, tra cui i soci fondatori dell’Associazione e il Sindaco di Campagna, Biagio Luongo, che si è complimentato con i promotori di un progetto sociale che punta al rilancio del territorio di Campagna, anche dal punto di vista delle bellezze storico-architettoniche che lo caratterizzano.

“Appuntamento significativo per la Città di Campagna – ha sottolineato il Sindaco Luongo – per valorizzare l’ambiente e per conservare tutto ciò che è bello attraverso la preservazione dei beni culturali con la significativa iniziativa dell’orto botanico, che coinvolge i giovani in un legame tra presente e futuro per cambiare stili di vita e insegnare loro il rispetto del proprio territorio”.

“Obiettivo primario dell’Associazione “Italia Verde” – ha spiegato il Presidente Rolando Giorgio – è quello di avvicinare i giovani all’ambiente e a rispettarlo. Quello che abbiamo notato attraverso un report scolastico è una sorta di distacco tra i giovani e la cultura. Vediamo i nostri ragazzi completamente immersi nel mondo virtuale dei social, ignorando tutto ciò che li circonda, compreso l’ambiente e la natura”.

“E’ nostro intento – continua il Presidente Giorgio – affiancarci alle scuole affinchè si possano sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo essere prima noi adulti a fornire loro i giusti insegnamenti, perché molte volte capita che sono proprio gli adulti a mettere in atto comportamenti poco edificanti. Stiamo organizzando progetti di coinvolgimento degli studenti attraverso la promozione di visite guidate, con persone esperte che accompagnano i ragazzi a conoscere l’ambiente e la natura. Inoltre, apriremo delle sedi anche in altre zone limitrofe”.

“Ringrazio il Presidente Giorgio – ha dichiarato il consulente legale, avv. Christian Di Domenico – per avermi coinvolto in questo interessante progetto che riguarda la promozione del territorio, la biodiversità e le bellezze architettoniche. Ritengo che, ormai, anche a livello comunitario e transnazionale ci sia un obiettivo di fondo, che è quello di tutelare l’ambiente. Le piccole comunità locali rappresentano il cuore pulsante attraverso il quale puntare a questo obiettivo. L’altro scopo fondamentale è quello dell’educazione ambientale ai giovani, nel tentativo di estendere questa iniziativa non solo in ambito locale, ma anche provinciale, regionale, nazionale e oltre confini”.

“La tutela dell’ambiente – ha dichiarato Pietro Romano, Segretario della Federazione Nazionale Agricoltori – passa necessariamente attraverso la tutela dei nostri braccianti agricoli, soprattutto quelli comunitari. Per far fronte ai bisogni dell’agricoltura ci affidiamo a giovani extracomunitari, che spesso e volentieri non godono di adeguate tutele sociali ed assistenziali. Bisogna invertire la rotta”.

“Abbiamo esposto il progetto intitolato “La Selva” che dà inizio al cosiddetto “Orto Botanico” – ha dichiarato Michele Capece, Segretario Generale Nazionale aggiunto NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) – ovvero il luogo in cui si tende a tutelare le specie vegetali autoctone. Altro elemento fondamentale è quello della tutela ambientale, che noi come sindacato e come carabinieri forestali tendiamo a difendere, grazie anche al sostegno delle varie associazioni ambientaliste”.

Presentazione che poi si è conclusa con un conviviale buffet, al quale il Presidente Giorgio ha invitato tutti i partecipanti comunicando loro di rimanere aggiornati sui futuri appuntamenti di “Italia Verde Ambiente e Futuro”.