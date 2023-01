A DICEMBRE 2022 VOLANO I TASSI DI INTERESSE PER I MUTUI E PER I PRESTITI ALLE IMPRESE

L’aumento del costo del denaro inizia a far sentire i propri effetti anche sull’economia reale. E la conferma arriva dai dati diffusi da ABI per il Dicembre 2022 dove si registra una netta impennata dei tassi di interesse, stabiliti dalle banche, per i mutui ipotecari ma anche per i prestiti alle imprese.

I tassi di interesse dei prestiti alle imprese e quelli sui mutui hanno sfondato la soglia del 3 per cento. La fotografia arriva come ogni mese dal bollettino dell’Abi, il quale attesta la dinamica a un paio di settimane della prossima decisione della Banca centrale europea, che nelle scorse settimane aveva messo le mani avanti prospettando un altro rialzo dello 0,5 per cento. L’effetto sull’economia della galoppata al rialzo delle Autorità di politica monetaria è già ben visibile sull’economia italiana.