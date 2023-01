CONGRESSO REGIONALE DEL PD. CORSA CONTRO IL TEMPO PER I CANDIDATI, SPUNTA MARIO CASILLO

C’è, ora, anche il nome del super consigliere regionale del Partito Democratico Mario Casillo, Capogruppo Pd in Regione, per il delicato ruolo di Segretario Regionale del partito in Campania. Quando mancano meno di 10 giorni alla scadenza del termine per la presentazione delle candidatura, da Napoli, dalla Provincia alla quale spetta fare la prima mossa, arriva il nome di Casillo per guidare l’area – al momento piu’ che maggioritaria – che fa riferimento a Vincenzo De Luca ed a Stefano Bonaccini come candidato alla Segreteria Nazionale. Il regolamento, stilato dall’ex Commissario Regionale Francesco Boccia, tra l’altro, non prevede alcun profilo di incompatibilità per i consiglieri regionali, tanto è che qualcuno pensa anche a Franco Picarone o a Maurizio Petracca come nomi da mettere in campo qualora Casillo non dovesse riuscire a creare un clima di condivisione attorno alla sua candidatura.

