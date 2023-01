PER IL MONDO DELLA SCUOLA IN ARRIVO CONCORSI PER 70.000 NUOVI DOCENTI

E’ in arrivo per il mondo della scuola una vera e propria ondata di nuovi concorsi che, secondo le prime stime, potrebbero portare all’assunzione di 70.000 nuovi docenti, nei diversi ambiti scolastici.

Il governo è pronto a sbloccare i concorsi nella scuola. E a centrare l’obiettivo Pnrr di inserire almeno 70mila “nuovi” docenti, aggiornando anche le regole delle selezioni, che in questi anni hanno lasciato parecchio a desiderare. È quanto emerge nel corso di un incontro tra il ministero dell’Istruzione e del merito e le sigle sindacali. Incontro chiesto dai sindacati per iniziare a ragionare di come cambiare, a fondo, l’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti che ogni anno lascia scoperte cattedre stabili e insoddisfatti migliaia di precari. L’idea del dicastero di Viale Trastevere è procedere con bandi annuali.