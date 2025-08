A ROMA IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA CELEBRA IL MATRIMONIO CIRIELLI-CAMPITIELLO

Il viceministro degli Esteri e deputato FdI, Edmondo CIRIELLI si è sposato civilmente con la sua compagna da sei anni, Maria Rosaria Campitiello. La cerimonia si è svolta nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo vicino alle Terme di Caracalla. Lui (arrivato in largo anticipo ) era in smoking, lei ha fatto il suo ingresso accompagnata dal padre, in lieve ritardo in classico, abito bianco con lungo strascico e bouquet di rose in mano. Le nozze hanno avuto come celebrante il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ad accogliere i gli invitati davanti all’ingresso principale della chiesa le note della hit dei Bee Gees, ‘How deep is your love’. Al matrimonio sono presenti anche il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Mattatore della cerimonia La Russa, con fascia tricolore, che prima saluta i promessi sposi (”Sposarsi nella città eterna è un segnale per un amore eterno, auguri di cuore” e poi li unisce in matrimonio con uno ‘strappo’ alla regola: ”Cambiamo! facciamo lo scambio degli anelli ora, prima del fatto burocratico”. Al momento del sì scherza: ”I quattro testimoni sono sicuri del loro si? C’è’ qualche altro testimone nascosto?”. Al termine del rito, molto breve, CIRIELLI e la moglie sono usciti dalla chiesa con i figli e si sono concessi ai fotografi per il tradizionale lancio del riso. La Russa si è fermato a parlare a lungo con Lollobrigida, appena tornato dal Cdm, ma non è mancata la battuta ai fotoreporter: ”Ci fotografate anche ora ai matrimoni? Siamo sempre gli stessi…”. Anche prima della celebrazione il presidente del Senato non si era trattenuto con i fotografi che gli chiedevano di mettersi posa per una foto a fianco di Cirielli: “Non sono mica io la sposa…”.

