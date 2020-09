ACLI SALERNO: CONGRESSO PROVINCIALE IL 3 OTTOBRE AL POLO NAUTICO

Dopo il rinvio della data di aprile, causa lockdown, le Acli Salerno, anche se con una partecipazione di pubblico limitata dalle norme anti covid 19, si preparano a celebrare il Congresso Provinciale il prossimo 3 Ottobre all’interno dei saloni del Polo Nautico di Salerno. Un evento molto atteso negli ambienti anche perchè, proprio nel corso della fase del lockdown, le Acli hanno fornito un supporto fondamentale a famiglie ed imprenditori nella richiesta dei diversi bonus, stanziati dal Governo e dalla Regione Campania. Adesso si prospetta un ruolo ancora piu’ importante, alla vigilia di quello che, da tutti gli analisti, viene considerato come l’autunno piu’ caldo degli ultimi decenni per la grave crisi economica che si prospetta per l’Italia.

Share on: WhatsApp