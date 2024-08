ALLARME NATALITA’. IL NUOVO ANNO SCOLASTICO CON 100MILA ALUNNI IN MENO RISPETTO AL 2023-2024

Gli effetti della decrescita anagrafica del paese iniziano a farsi sentire, in maniera concreta e nella vita di tutti i giorni: secondo i dati del Ministero dell’Istruzione l’anno scolastico 2024-2025 si apre, rispetto a quello precedente, con un saldo negativo di 100mila alunni. I numeri, ovviamente, si riferiscono alla scuola dell’obbligo ma sono un preoccupante segnale della natalità che, in Italia, nonostante la presenza di stranieri integrati, registra cali enormi.

Secondo i dati del Ministero, il calo del numero degli alunni non comporterà un taglio al numero degli insegnanti e del personale scolastico in generale che resterà invariato, almeno per l’anno scolastico 2024-2025.