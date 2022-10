ANDREA VOLPE (PSI): “LEX START, LA PRIMA LEGGE REGIONALE SCRITTA DAI GIOVANI”

Proposte, dibattiti, idee e partecipazione, un modo per avvicinare sempre di più i giovani alle istituzioni. Nasce così “LexStart”, l’iniziativa ideata e promossa dal consigliere regionale del gruppo Campania Libera – Psi, Andrea Volpe, rivolta ai giovani campani tra i 18 e i 30 anni, per ideare e scrivere una vera proposta di legge regionale che Volpe porterà all’attenzione delle commissioni e del Consiglio dopo averla firmata. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare voce ai giovani, raccogliere idee e proposte utili a indirizzare le future politiche regionali a loro destinate, promuovere la partecipazione all’attività legislativa, attraverso la conoscenza profonda dell’istituzione e dei suoi meccanismi di funzionamento.

“Promuovere ed incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per avvicinarli alle istituzioni. Chi deciderà di aderire a LexStart avrà la possibilità di entrare all’interno dell’aula dedicata al giornalista Giancarlo Siani, dove si svolge il Consiglio regionale, e contribuire a scrivere un contributo che potrebbe cambiare la storia dell’Istituzione stessa e riverberarsi positivamente sui ragazzi. Mi piace l’idea di accoglierli in un palazzo che, spesso, è percepito come lontano e forse addirittura ostile. Insieme scopriremo come nasce e si sviluppa una legge regionale”, spiega il consigliere Andrea Volpe.

Il percorso di LexStart si svilupperà in diversi momenti, tutti utili a seguire passo passo la nascita di una proposta di legge. Si partirà con la scelta del tema e poi si calendarizzeranno le successive sedute, fissando anche una deadline per chiudere il cerchio. Il primo appuntamento è in programma presso l’Aula Consiliare del Consiglio Regionale, venerdì 11 novembre alle ore 11. Sarà presente all’incontro anche il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Olivero.

“Spero ovviamente che l’iniziativa sia recepita positivamente, al momento posso dire che soprattutto sui social abbiamo suscitato molta curiosità e già questo è un primo risultato positivo. Ritengo fondamentale stimolare l’attenzione per la politica e per la cosa pubblica nei giovani, loro possono darci spunti e indirizzi affatto scontati. Chiaramente è un esperimento ma sono molto fiducioso”, conclude Volpe.