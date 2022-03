ANDREA VOLPE (PSI): “OK DA REGIONE CAMPANIA PER TURISMO E QUALITA’ RICETTIVA”

La Commissione Turismo ha dato parere favorevole a un provvedimento presentato dalla giunta regionale che aggiorna, adeguandosi alla normativa nazionale, l’attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta.

“Un provvedimento atteso da oltre quarant’anni – commenta il consigliere regionale Andrea Volpe – teso a migliorare la qualità dei servizi in Campania. In pratica saranno aggiornati gli standard minimi relativi ai servizi e alle dotazioni per classificazione di alberghi e residenze turistico-alberghiere e dei campeggi e villaggi turistici, tenendo conto non solo delle specificità territoriali ma anche dell’evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale e internazionale”.

La riqualificazione dell’offerta ricettiva alberghiera in Campania prevede, tra l’altro, un sistema di premialità per le costruzioni “green” e coinvolge 1.683 strutture suddivise in 1608 alberghi e 75 residenze turistiche alberghiere, oltre a 141 impianti ripartiti in 101 campeggi e 40 villaggi turistici. L’obiettivo è migliorare i livelli qualitativi, concentrandosi in particolare sugli alberghi a 3 e 4 stelle che da soli rappresentano l’81% sul totale della categoria.

“Un altro tassello importante – aggiunge il consigliere Volpe – che si aggiunge all’opera di modernizzazione che il Governo regionale sta portando avanti. Per questo voglio ringraziare il Presidente De Luca e, in particolare, l’assessore Felice Casucci per il grande lavoro che si colloca in un programma di riforma legislativo che vedrà anche il Consiglio regionale protagonista”.

Nello specifico il provvedimento interverrà nella sostituzione di servizi ormai in disuso, ad esempio il fax, con prestazioni al passo con i tempi, come il wi-fi almeno negli spazi comuni dai 3 stelle in poi e altri supporti informatici, quali la possibilità di stampare o avere un computer in camera su richiesta. Inoltre, per la prima volta, è previsto un punto dedicato all’interno delle tabelle di classificazione sulle Politiche Green e la Sostenibilità Ambientale – ad esempio tecnologie a led, pannelli fotovoltaici, certificazioni ambientali specifiche – dando la possibilità di aggiungere punteggi ulteriori alle strutture ricettive virtuose.

I requisiti aggiornati saranno utilizzati dai competenti uffici comunali per l’applicazione delle disposizioni relative al procedimento per la classificazione oltre a raccomandare ai Comuni, che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di classificazione dalle strutture ricettive sia svolta in collaborazione con rappresentanti delle associazioni di settore maggiormente rappresentative, finalizzando i controlli anche al miglioramento del livello dei servizi offerti dal sistema dell’accoglienza ricettiva.