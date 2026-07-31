ANGELICA SAGGESE: “DALLA GIUNTA REGIONALE 70 MILIONI DI EURO PER LAVORO E FORMAZIONE”

Con una prima linea, da 15 milioni, la Regione concederà piccoli prestiti a tasso zero ai cittadini Campani che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. L’obiettivo è aiutarli ad avviare un’attività, una professione o una piccola impresa.

Gli altri 55 milioni di euro serviranno a sostenere, sempre attraverso prestiti a tasso zero, i giovani laureati campani che vogliono frequentare master e percorsi di alta formazione, anche fuori dalla Campania o all’estero, purché collegati alle professionalità richieste dalle nostre imprese. Finanzieremo non solo l’iscrizione, ma anche le spese necessarie per frequentare il percorso come vitto, alloggio, viaggi e materiali didattici.

Sosterremo anche le aziende campane che li assumeranno, favorendone la permanenza o il rientro nella nostra regione.

Le somme restituite potranno essere utilizzate nuovamente per aiutare altre persone e finanziare nuovi progetti.

È così che intendiamo costruire politiche attive sempre più efficaci: investendo sulle persone, accompagnando i talenti e creando le condizioni affinché scegliere di restare o tornare in Campania rappresenti una concreta opportunità di crescita e di lavoro“.