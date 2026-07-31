ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “OSPEDALE SALERNO, NO A PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER DIPENDENTI DITTE APPALTATRICI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Esprimo forte disappunto per il provvedimento che impedisce ai lavoratori delle ditte appaltatrici, che operano presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, di utilizzare i parcheggi interni della struttura.
Si è determinata una evidente disparità di trattamento tra il personale dipendente dell’ospedale e i lavoratori delle imprese esterne che, ogni giorno, garantiscono servizi essenziali per il regolare funzionamento della struttura sanitaria.”

Lo dichiara Antonio D’Alessio, Deputato di Azione.
Ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori, donne e uomini che svolgono le proprie mansioni con puntualità e professionalità, spesso percependo stipendi già contenuti, molti con contratti part-time. Costringerli a sostenere ulteriori spese per il parcheggio o a cercare soluzioni alternative significa aggiungere un ulteriore peso economico a chi già affronta condizioni lavorative non sempre semplici.
Tutti i lavoratori che operano quotidianamente all’interno dell’ospedale contribuiscono al funzionamento di un servizio pubblico essenziale e meritano lo stesso rispetto e la stessa considerazione.
Per questo chiediamo alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera di riconsiderare tale scelta e di aprire un confronto con le parti interessate, individuando una soluzione che salvaguardi i diritti dei lavoratori e garantisca condizioni di equità.
Confidiamo che i vertici dell’azienda ospedaliera rimedino prontamente ad una discriminazione che rischia di danneggiare contestualmente sia i lavoratori che i servizi ospedalieri.

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