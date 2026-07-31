ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “OSPEDALE SALERNO, NO A PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER DIPENDENTI DITTE APPALTATRICI”

“Esprimo forte disappunto per il provvedimento che impedisce ai lavoratori delle ditte appaltatrici, che operano presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, di utilizzare i parcheggi interni della struttura.

Si è determinata una evidente disparità di trattamento tra il personale dipendente dell’ospedale e i lavoratori delle imprese esterne che, ogni giorno, garantiscono servizi essenziali per il regolare funzionamento della struttura sanitaria.”

Lo dichiara Antonio D’Alessio, Deputato di Azione.

Ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori, donne e uomini che svolgono le proprie mansioni con puntualità e professionalità, spesso percependo stipendi già contenuti, molti con contratti part-time. Costringerli a sostenere ulteriori spese per il parcheggio o a cercare soluzioni alternative significa aggiungere un ulteriore peso economico a chi già affronta condizioni lavorative non sempre semplici.

Tutti i lavoratori che operano quotidianamente all’interno dell’ospedale contribuiscono al funzionamento di un servizio pubblico essenziale e meritano lo stesso rispetto e la stessa considerazione.

Per questo chiediamo alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera di riconsiderare tale scelta e di aprire un confronto con le parti interessate, individuando una soluzione che salvaguardi i diritti dei lavoratori e garantisca condizioni di equità.

Confidiamo che i vertici dell’azienda ospedaliera rimedino prontamente ad una discriminazione che rischia di danneggiare contestualmente sia i lavoratori che i servizi ospedalieri.