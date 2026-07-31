ANTONIO IANNONE (FDI): “TRASPORTI IN CAMPANIA, FICO E CASCONE PARLANO DI TAGLI INESISTENTI”

“Ieri il Presidente Fico ha dichiarato che ci sarebbe stato dal Governo un taglio di 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, oggi per la stessa cosa Cascone scrive 60 milioni. E’ evidente che si danno numeri al bancolotto e soprattutto che sono loro elucubrazioni. Non e’ stato tagliato nulla, e’ una loro proiezione, tutt’altro che scientifica. Quantunque venisse attivata l’autonomia differenziata da alcune Regioni, ricordo che abbiamo approvato il provvedimento (autonomia differenziata) con un emendamento di Fratelli d”Italia (all’art. 4 della legge a prima firma de Priamo) che ha chiarito che le maggiori risorse per la gestione delle funzioni delle Regioni che attivano l’autonomia non possono essere prese dalle regioni che non lo fanno. In Regione Campania pensassero a quello che debbono fare loro e che non sono in grado di portare avanti. Parlo espressamente di Grazzanise (Caserta) dove prendiamo atto che la Regione non vuole investirci, mentre noi l’abbiamo inserito per la prima volta nel PNA (Piano Nazionale degli Aeroporti), e di quello che sta avvenendo in Valle Ufita dove stanno perdendo i finanziamenti. Si preoccupino di realizzare le opportunita’ che vengono dal Governo invece di di sparare menzogne e tagli con cifre inventate.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario al Mit.

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