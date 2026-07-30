ENZO ALAIA (CASA RIFORMISTA): “LA PIATTAFORMA DI VALLE UFITA SI FARA’, NESSUN PASSO INDIETRO DELLA REGIONE”

«La Piattaforma Logistica della Valle Ufita è un’opera imprescindibile e una priorità strategica assoluta per l’Irpinia, per le aree interne e per l’intero Mezzogiorno. Si farà, senza se e senza ma».

Lo dichiara il Consigliere Regionale Enzo Alaia, capogruppo di Casa Riformista – Noi di Centro, a seguito di quanto emerso nell’ambito della seduta del Consiglio Regionale svoltasi in data odierna.

«La realtà dei fatti – sottolinea Alaia – è del tutto diversa dalla narrazione politica che ha animato un dibattito distorsivo negli ultimi giorni. I fondi, come ha ribadito il Presidente Fico, sono già stanziati e disponibili. La vera sfida, come emerso durante il Consiglio Regionale, è spenderli bene, con efficienza e nel minor tempo possibile. Non possiamo permetterci rallentamenti burocratici su un’opera cruciale».

La piattaforma logistica di Valle Ufita fu definita all’epoca del PNRR. Inizialmente stimata per 40 milioni di euro, necessitava in realtà di 80-90 milioni. Di fronte al mancato sostegno finanziario del Governo, che ne ha decretato la cancellazione dal PNRR, la Regione Campania ha scelto di farsi carico dell’opera destinandovi risorse europee.

«I pareri tecnici sono già stati acquisiti e l’iter amministrativo si chiuderà a ottobre. Considerato lo slittamento della gara al 2027 da parte di RFI, la Regione ha semplicemente riallineato la programmazione economica: l’opera è totalmente coperta e le risorse vengono messe al sicuro da scadenze anticipate», precisa Alaia.

Per velocizzare il percorso la Regione ha chiesto la convocazione immediata di un tavolo di confronto con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e tutti gli attori coinvolti al fine di definire il progetto e tracciare un cronoprogramma certo. L’obiettivo strategico resta quello di garantire uno sviluppo omogeneo del territorio regionale, riducendo il divario tra la costa e le zone interne attraverso infrastrutture ad alto impatto occupazionale ed economico.

«Andiamo avanti con determinazione per dare all’Irpinia l’HUB logistico che merita e che attende da tempo», conclude Alaia.