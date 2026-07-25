AD ISCHIA ANCE AIES CON VINCENZO DE LUCA E GIANPIERO ZINZI PER DISCUTERE DI PIANO CASA

Ad Ischia l’associazione ANCE AIES, guidata da Fabio Napoli, ha organizzato una iniziativa sul futuro del Piano Casa in Regione Campania. A discuterne il deputato della Lega Gianpiero Zinzi ma anche l’ex Presidente della Regione Campania, oggi Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
Identità e futuro non è solo il titolo di un convegno, ma la direzione che dobbiamo dare alla Campania. Lo scrive Gianpiero Zinzi.
Oggi a Ischia (in tenuta casual ) ospite di ANCE AIES Salerno, abbiamo parlato di rigenerazione urbana, Piano Casa e sviluppo. Le sfide del dopo PNRR si vincono con una visione chiara, semplificando le regole e creando opportunità per cittadini e imprese.
Con il vice ministro Leo, il sindaco De Luca, il presidente Ance Ciucci e l’assessore regionale Saggese abbiamo ragionato proprio di questo, grazie all’ottima regia del presidente Ance Salerno Fabio Napoli e dei suoi iscritti.
La Campania ha tutte le carte in regola per scalare posizioni, servono competenza e coraggio.