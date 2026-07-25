AD ISCHIA ANCE AIES CON VINCENZO DE LUCA E GIANPIERO ZINZI PER DISCUTERE DI PIANO CASA

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Ad Ischia l’associazione ANCE AIES, guidata da Fabio Napoli, ha organizzato una iniziativa sul futuro del Piano Casa in Regione Campania. A discuterne il deputato della Lega Gianpiero Zinzi ma anche l’ex Presidente della Regione Campania, oggi Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.

Identità e futuro non è solo il titolo di un convegno, ma la direzione che dobbiamo dare alla Campania. Lo scrive Gianpiero Zinzi.
 Oggi a Ischia (in tenuta casual ) ospite di ANCE AIES Salerno, abbiamo parlato di rigenerazione urbana, Piano Casa e sviluppo. Le sfide del dopo PNRR si vincono con una visione chiara, semplificando le regole e creando opportunità per cittadini e imprese.
 Con il vice ministro Leo, il sindaco De Luca, il presidente Ance Ciucci e l’assessore regionale Saggese abbiamo ragionato proprio di questo, grazie all’ottima regia del presidente Ance Salerno Fabio Napoli e dei suoi iscritti.
La Campania ha tutte le carte in regola per scalare posizioni, servono competenza e coraggio.

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